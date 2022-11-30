Петербуржцев ждут снег и мороз 30 ноября

В последний день осени в Санкт-Петербурге ожидаются легкие морозы и небольшой снегопад. Такую погоду можно объяснить влиянием малоактивного фронтального раздела, надвигающегося с юга.

«В регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха -2…-4 градусов, по области -2…-7 градусов», – сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, исключая период с декабря по январь 2021 года, жители города не видели полноценной зимы почти десять лет.

«[…] начало зимы мы встретим не только с морозной погодой, но и с красивым видом Санкт-Петербурга. А за последние десятилетия это бывает не часто», – рассказал он в своем официальном telegram-канале.

В четверг, 1 декабря, ожидается незначительное – примерно на градус – снижение температуры без существенных осадков.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что каждый десятый петербуржец стал обращаться за консультациями врачей онлайн.