Каждый десятый петербуржец стал обращаться за консультациями врачей онлайн

На сегодняшний день уже каждый десятый петербуржец хоть раз, но обращался за онлайн-консультациями врачей.

При этом порядка 6% жителей освоили телемедицинские сервисы до пандемии коронавируса. Столько же прибегли к такому формату в течение последних двух лет.

В целом же, в 2022 году о таком опыте рассказывали 7% горожан. При этом до 22% возросло количество тех, кто решался обратиться к врачу онлайн прямо с работы.

За телемедицинскими консультациями чаще обращаются женщины (14% против 7% среди мужчин).

Ранее стало известно, что в 2022 году в Санкт-Петербурге вырос спрос на психологов. За один год спрос на этих специалистов в городе увеличился на 9%.

Интересно, что среди других городов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) именно Санкт-Петербург занимает первое место по спросу. Здесь на психологов приходится 69% рабочих мест от всего объема в СЗФО, говорят эксперты. Также в числе лидеров округа по этому показателю Калининградская область (11%) и Ленинградская область (8%).