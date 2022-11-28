Петербуржцы все больше нуждаются в психологе

В 2022 году в Санкт-Петербурге вырос спрос на психологов. За один год спрос на этих специалистов в городе увеличился на 9%. Об этом сообщается в исследовании портала hh.ru.

Интересно, что среди других городов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) именно Санкт-Петербург занимает первое место по спросу. Здесь на психологов приходится 69% рабочих мест от всего объема в СЗФО, говорят эксперты. Также в числе лидеров округа по этому показателю Калининградская область (11%) и Ленинградская область (8%).

В целом по стране в лидерах оказались Москва (24% от всех отрытых в стране вакансий), Санкт-Петербург (9%), Московская область (6%), Республика Татарстан и Краснодарский край – по 4% от всех открытых вакансий.

Больше всего в психологах нуждаются представители медицинской сферы, ИТ-сферы и финансового сектора.

Как рассказывает руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова, образовательные и медицинские организации, как правило, ищут психологов для проведения индивидуальных и групповых консультаций и занятий, тренингов, разрешения конфликтных ситуаций.

«Компании из других сфер бизнеса ищут специалистов, которые могли бы оказывать психологическую поддержку работникам, консультировать в стрессовых ситуациях, проводить тренинги в рамках корпоративной поддержки, а также проводить психологический анализ новых сотрудников и кандидатов», — сказала Бузунова.

Только с начала года в стране было открыто порядка 60 тысяч вакансий для психологов, добавила она.

Напомним, что ранее в Госдуме задумались о психологическом здоровье россиян и предложили создать Агентство по делам одиночества. Задача такого агентства заключается в разработке программ психологической поддержки граждан.

Согласно которой в России более пяти миллионов граждан страдают расстройствами психики, причем, не только тяжелыми формами, но и бессонницей, депрессией и рассредоточенностью, говорят в Госдуме.