В Госдуме задумались о психологическом здоровье россиян и предложили создать Агентство по делам одиночества

Депутаты фракции ЛДПР предложили создать в России Агентство по делам одиночества

По информации ТАСС, первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать Агентство по делам одиночества для организации психологической помощи гражданам.

По словам Леонова, подобная деятельность уже существует в Великобритании и Японии. Задача такого агентства заключается в разработке программ психологической поддержки граждан.

Парламентарий привел статистику Минздрава, согласно которой в России более 5 миллионов граждан страдают расстройствами психики, причем, не только тяжелыми формами, но и бессонницей, депрессией и рассредоточенностью.

«Основным провокатором таких состояний является патологическое одиночество, свойственное жителям больших городов, живущих в ритме офис-телевизор перед сном… Поэтому первичная психологическая помощь должна стать общедоступной, т.е. главное — избавиться от негативных ассоциаций. Сегодня человек, обратившийся в кабинет психотерапевта, совершенно незаслуженно вызывает у окружающих необоснованную тревогу и чуть ли не осуждение», — заключил Сергей Леонов.