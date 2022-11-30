Кадровый голод: эксперты назвали самые невостребованные вакансии

Рынок труда в Санкт-Петербурге продолжает меняться: сразу 5 профессиональных сфер испытывают кадровый дефицит. Такие выводы можно сделать из исследования, проведенного аналитиками hh.ru.

Как сообщили Gazeta.spb, к вакансиям, испытывающим нехватку резюме, относятся: «Рабочий персонал» (1,4 резюме на вакансию), «Банки и финансы» (1,3), «Добыча сырья» (1,1), «Домашний персонал» (0,4) и «Консультирование» (0,1).

Соответственно, в данных направлениях постепенно нарастает так называемый «кадровый голод», который выражается в постоянной нехватке кандидатов.

«Это непростая ситуация в первую очередь для работодателей. Снова обнажился тот яркий дефицит рынка труда, который сохранялся на протяжении всего прошлого года, разрыв между спросом и предложением по-прежнему колоссальный», – прокомментировала ситуацию Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что каждая пятая компания из Санкт-Петербурга отказалась проводить новогодний корпоратив.