Почти 150 западных брендов остаются доступны петербуржцам

В 10 крупнейших торговых центрах Санкт-Петербурга по-прежнему работают магазины 147 зарубежных ретейлеров из 24 стран. Соответствующие данные Gazeta.spb предоставила консалтинговая компания NF Group.

Согласно имеющейся информации, в Северной столице наиболее распространены бренды из Италии: в самых популярных торговых центрах города работают 42 итальянских магазина. Кроме них в лидерах находятся США, на долю которых приходится 21 бренд, а также Германия, Франция и Испания – 18, 12 и 12 ретейлеров приходится на эти страны соответственно.

«Эксперты прогнозируют, что к концу 2023 года с большей долей вероятности сократит своё присутствие Германия, США и Испания», – уточнили в пресс-службе консалтинговой компании.

В то же время отмечается, что Италия сохранит позицию лидера. При этом ожидается заметное увеличение числа брендов из Турции.

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