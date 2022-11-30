Эксперты узнали, как новогодний корпоратив влияет на отношения в коллективе

Ежегодные новогодние корпоративы положительно влияют на взаимоотношения между сотрудниками. Такие выводы позволяют сделать исследования.

Согласно опубликованной информации, в компаниях, где ежегодно проводится новогодний корпоратив, сотрудники значительно чаще описывают отношения с коллегами как «отличные». Процент таковых составляет 26%. Для сравнения, в компаниях, где подобные мероприятия отсутствуют, только 15% работников могут сказать, то же самое.

При этом 33% сотрудников, заявлявших, что обязательно пойдут на корпоратив, назвали свои отношения с коллегами «отличными», а 11% – «удовлетворительными».

Что касается работников, которые придут на корпоратив, «если есть возможность и желание» или вообще не планируют прийти, ситуация выглядит следующим образом: «отличными» отношения с коллегами считают только 14%, а «удовлетворительными» 18% и 31% соответственно.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербургские компании рассказали, что готовы компенсировать своим сотрудникам.