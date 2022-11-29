Петербургские компании рассказали, что готовы компенсировать своим сотрудникам

Все чаще компании страны стали прибегать к такому понятию как компенсационные пакеты. Петербургские компании также рассказали, какие затраты они готовы покрыть своим сотрудникам.

Так, 42% компаний готовы оплачивать расходы на мобильную связь и интернет, 27% могут предложить услуги самой компании со скидкой, а 24% — оплачиваемый полис ДМС.

Еще 12% готовы обеспечить служебный транспорт, а 17% — компенсацию за потраченные средства на еду. Порядка 8% согласны предложить своим сотрудникам дополнительный день отпуска. Столько же могут оплатить спортклуб или бассейн. А вот 18% сказали, что ничего компенсировать не могут.

Ранее стало известно, что каждый десятый петербуржец стал обращаться за консультациями врачей онлайн.