Матрас, шина и пень: Водоканал Петербурга раскрыл содержимое канализации

Больше 46% канализационных засоров в Санкт-Петербурге связаны с нахождением в ней посторонних предметов. Специалисты Водоканала рассказали, что им удалось найти при очистке канализации Северной столице.

«Кошачьим наполнителем, влажными салфетками и влажной туалетной бумагой, которая на самом деле не растворяется в воде работников очистных сооружений не удивишь. А вот матрас, шина или пень встречаются не часто», – сообщили в официальном telegram-канале Водоканала.

Также отмечается, что по сравнению с показателями прошлого года количество засоров, вызванных посторонними предметами, выросло на 9%. Большая их часть приходится на Петродворцовый район (76 % от общего числа засоров), Адмиралтейский (67 %) и Центральный (65 %) районы Санкт-Петербурга.

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