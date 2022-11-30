Эксперт оценил влияние роста тарифов ЖКХ на инфляцию

В среду, 30 ноября, глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что индексация тарифов за ЖКХ спровоцирует инфляцию. Gazeta.spb узнала мнение сопредседателя Союза потребителей России Анатолия Голова о том, как индексация скажется на ценах в Санкт-Петербурге.

«Повышение тарифов всегда вносит достаточно существенный вклад в инфляцию», – заявил собеседник издания, добавив, что, по оценкам психологов, 10% – это весьма чувствительное значение и, соответственно, реакция на такое повышение должна быть более острой среди горожан.

Также Анатолий Голов добавил, что никаких других последствий, кроме роста цен, индексация тарифов не повлечет. Качество услуг останется неизменным, просто население будет «на 10% беднее».

Единственные возможные изменения – снижение числа плательщиков и рост количества обращений за жилищными субсидиями.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что правительство Российской Федерации продлило программу субсидирования найма. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.