Эксперт: заболеваемость гриппом среди детей возвращается к допандемийной

В Санкт-Петербурге наблюдается рост заболеваемости гриппов и ОРВИ среди детей на почти на 33%. По мнению экспертов, показатели вернулись к допандемийному уровню из-за принципа так называемого «иммунного долга».

«Мы видим сезонный подъем заболеваемости как гриппом, так и другими острыми респираторными инфекциями. Преимущественно болеют дети в возрасте от семи до 14 лет. Однако заболеваемость регистрируется во всех возрастных группах», – рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», Владимир Тимченко, заведующий кафедрой инфекционных заболеваний у детей имени Данилевича Санкт-Петербургского Педиатрического университета.

По мнению врачей, учеба в удаленном формате, а также изоляция привели к снижению устойчивости организмов детей к вирусу гриппа. «Организм просто отвык от борьбы», объяснил эксперт.