В ноябре 2022 года температуре в Петербурге была самой низкой за 6 лет

Погода в Санкт-Петербурге отметилась еще одним температурным рекордом в ушедшем ноябре. Последний раз с подобными холодами в этом месяце жители Северной столицы сталкивались 6 лет назад.

«Температура воздуха в ноябре за последние 6 лет стала самой низкой, всего +0,5 градусов. Тут надо еще раз отметить то значительное похолодание, которое произошло во второй половине месяца и внесло существенные коррективы в итоги месяца», – сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем telegram-канале.

По его словам, за ноябрь в Санкт-Петербурге в течение 24 дней из 30 выпало 48 миллиметров осадков – 86% от месячной нормы. Также погода в последний месяц осени отличилась резким переходом от тепла к холоду.

«Среднедекадная температура -4,9 градусов вошла в тридцатку самых холодных декад ноября в Санкт-Петербурге», – добавил Александр Колесов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что главный синоптик Северной столицы сделал прогноз на начало зимы в Северной столице.