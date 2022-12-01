К уборке снега в Ленобласти подготовили 2 тысячи машин

Для уборки снега власти Ленинградской области подготовили свыше 2000 единиц спецтехники. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно имеющейся информации, коммунальщики подготовили к зиме больше 1400 тракторов, экскаваторов, снегоуборочных машин и другую технику. Еще 600 машин находятся во владении региональных дорожников. Численность специалистов-снегоуборщиков превысила 4200.

«Дорожники Ленобласти в первый день зимы призывают автомобилистов вспомнить зимнюю манеру вождения, быть аккуратными и внимательно совершать маневры, обязательно соблюдая дистанцию», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что для водителей работает круглосуточная специальная линия по ситуации на трассах в Ленинградской области.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам синоптика Александра Колесова, за ноябрь в Санкт-Петербурге в течение 24 дней из 30 выпало 48 миллиметров осадков – 86% от месячной нормы