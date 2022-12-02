Петербуржцы назвали пенсию своей мечты

Петербуржцы назвали пенсию своей мечты
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Жители Санкт-Петербурга считают пенсией мечты 48,2 тысячи рублей. Именно такую сумму назвали местные жители в ноябре. Интересно, что в апреле этого же года сумма равнялась 47,9 тысячи, в 2021 году – 47 тысячи, в 2021 году − 43,5 тысячи, а в 2020 году – 43,5 тысячи.

С таким показателем Петербург занимает уверенное второе место среди мегаполисов страны. Лидирует же Москва с пенсией мечты в размере 50,8 тысячи рублей.

В пятерку городов с самыми большими пенсионными «мечтаниями» также вошли Владивосток (47,2 тысячи), Тюмень (46,7 тысячи) и Хабаровск (46,6 тысячи). Наоборот, меньше других хотят жители Ярославля: за семь месяцев с момента проведения аналогичного опроса средний размер достойной пенсии не изменился и составляет 41,3 тысячи рублей.

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