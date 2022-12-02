Риэлтор рассказала, что ожидать после возможной отмены льготной ипотеки

В информационном пространстве все чаще фигурирует информация о возможной отмене льготной ипотеки в России. Рассказываем, что об этом думает представитель отрасли недвижимости.

По словам риэлтора Натальи Шевченко, вероятность отмены льготной ипотеки сейчас создает невероятный ажиотаж. Это необходимо для того, чтобы люди шли к более решительным действиям в вопросах покупки новостроек, считает она.

«Я сомневаюсь, что государство резко прекратит льготную ипотеку . Государство заинтересовано в развитии строительной отрасли, и ее однозначно будут поддерживать. Мое мнение: все останется ,как есть, но с незначительными изменениями», — сказала Шевченко.

Например, могут стать жестче сами условия: ставку будут планомерно повышать или же ограничивать условия получения льготной ипотеки.

Однако есть и позитивный прогноз. На сегодняшний день застройщики научились справляться без банков, поэтому они будут устанавливать свои внутренние правила для клиентов покупки именно их новостроек, считает эксперт.

Грубо говоря, чтобы не просесть в продажах, застройщики будут вводить свои льготные условия покупки жилья, заключила она.