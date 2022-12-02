Риэлтор рассказала, что ожидать после возможной отмены льготной ипотеки

Риэлтор рассказала, что ожидать после возможной отмены льготной ипотеки
Фото: unsplash

В информационном пространстве все чаще фигурирует информация о возможной отмене льготной ипотеки в России. Рассказываем, что об этом думает представитель отрасли недвижимости.

По словам риэлтора Натальи Шевченко, вероятность отмены льготной ипотеки сейчас создает невероятный ажиотаж. Это необходимо для того, чтобы люди шли к более решительным действиям в вопросах покупки новостроек, считает она.

«Я сомневаюсь, что государство резко прекратит льготную ипотеку . Государство заинтересовано в развитии строительной отрасли, и ее однозначно будут поддерживать. Мое мнение: все останется ,как есть, но с незначительными изменениями», — сказала Шевченко.

Например, могут стать жестче сами условия: ставку будут планомерно повышать или же ограничивать условия получения льготной ипотеки.

Однако есть и позитивный прогноз. На сегодняшний день застройщики научились справляться без банков, поэтому они будут устанавливать свои внутренние правила для клиентов покупки именно их новостроек, считает эксперт.

Грубо говоря, чтобы не просесть в продажах, застройщики будут вводить свои льготные условия покупки жилья, заключила она.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам рассказали, как не платить штрафные пени за неоплату ...
В Петербурге увеличат расходы на закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных
Риэлтор рассказала, что ожидать после возможной отмены льготной ипотеки
Эксперты рассказали, какую зарплату хотят получать петербуржцы
Жители Петербурга почти два года не смогут проехать по Миллионной улице
Петербуржские бизнесмены пытались нажиться на техцентре для ремонта ...
Петербуржцы назвали пенсию своей мечты
Жители Петербурга отдают за ипотеку больше 40% их семейного бюджета