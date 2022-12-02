В Петербурге увеличат расходы на закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных

В Санкт-Петербурге будут выделять больше средств на закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных. В 2023 году увеличение расходов должно составить 20%.
Итоговая сумма расходов в предстоящем году составит 451,1 миллиона рублей. На эти средства будут закуплены препараты десяти наименований, говорят в городском комитете по здравоохранению. Примечательно, что в 2022 году увеличение по сравнению с 2021-м составило только 2%.
Опрошенные изданием «Ведомости» эксперты считают, что такое серьезное увеличение цен связано даже не с ростом цен на сами препараты. Скорее на это повлияла нехватка средств, которые выделяются на препараты из федерального бюджета. Все то, чего не хватает, как раз-таки компенсируют за счет средств самого субъекта.