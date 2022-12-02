Интерактивная карта поисков позволит пользователям Авито адресно помочь отряду «ЛизаАлерт»

На открытии VIII Межрегионального форума добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Авито представил уникальную разработку своей техкоманды — интерактивную карту поисков, которая поможет дополнительно вовлечь людей в работу отряда. Здесь отражается информация об актуальных поисках, регион которых указан на карте. Пользователи Авито могут посмотреть, какой инвентарь нужен членам поисково-спасательных групп, какая помощь требуется добровольцам в конкретном районе поисков, узнать их контакты.

Находится интерактивная карта в специализированном разделе сайта, где также можно предложить ночлег добровольцам и поучаствовать в сборе средств для покупки поискового оборудования.

Интерфейс и функционал интерактивной карты, которая уже доступна в веб и мобильной версии Авито, создавался специально под нужны отряда «Лиза Алерт». Пока аналогов такой карты не существует.

Информативность карты планируется увеличивать: в каждой локации, где проходят поиски, добавится информация о контактах отряда, который ими занимается, а также другие дополнительные детали. Здесь можно будет знать, какая помощь нужна добровольцам прямо сейчас, в каком оборудовании они нуждаются. Поиски, которые были открыты недавно, и поиск детей будут выделяться при помощи цвета.

Иван Гуз, заместитель генерального директора Авито, рассказал, что ежемесячно сервис посещает 60 млн человек, большая часть из которых — «неравнодушные, социально вовлеченные люди». Теперь они смогут принять то участие в работе отряда «ЛизаАлерт», которое им по силам, будь то помощь с расселением добровольцев, передача им необходимого для поисков оборудования или участие в поисках. По нуждам каждого отряда на карте приводятся актуальные данные.

«Мы верим, что в результате всех объединенных усилий меньше людей будет попадать в сложные ситуации, а результат успешных поисков будет составлять 10 из 10», — отметил Иван Гуз.

Председатель ПСО «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев указал на возможности, которые создает для отряда Авито. Например, отдых с комфортом вместо ночевок в машине или школьном актовом зале, что раньше часто было нормой после напряженного дня поисков. Или возможность собрать благодаря пользователям сервиса средства, необходимые для покупки навигаторов и другого инвентаря, или получить они них такое оборудование в подарок.

«Человек ждет помощи независимо от мировой ситуации, и, если есть люди, которые ему могут помочь — это невероятно важно. Добровольчество — это история всего общества. <…> Новый раздел позволит видеть потребности отряда в моменте и в привязке к конкретной местности. Видеть, кому именно ты помогаешь, а после отследить заветное “Найден, жив!” — это огромный стимул», — отметил Григорий Сергеев.

Представители Авито совместно с актерами Александром Носиком и Юлией Пересильд наградили выдающихся представителей отряда электросамокатами, незаменимыми для повышения мобильности поисков, а также сертификатами на недельный отдых в Краснодарском крае.

В мае 2022 года «ЛизаАлерт» и Авито подписали соглашение о сотрудничестве. Авито помогает найти необходимый инвентарь и расселить добровольцев на время учений или поисков. Раздел для сбора средств работает на платформе с июля 2022 года. С его помощью можно также передать оборудование для участников поисков. Как сообщили в Авито, на конец ноября пожертвования на нужды отряда внесли более 1800 человек. Число заявок на передачу оборудования составило еще 283. За 4 месяца пользователи Авито передали отряду 570 единиц оборудования.

Через Авито Недвижимость компания подбирает и оплачивает квартиры для добровольцев. За время сотрудничества компания помогла с расселением поисковикам в 12 российских городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, расселили 50 человек.

Как работает раздел с интерактивными картами?

Чтобы оказать помощь в конкретных поисках, пользователь Авито может:

Просмотреть активные локации, где поисковые операции ведутся в настоящий момент. Нажать на ориентировку — появится информация о конкретном поиске, контакты отряда и сведения о том, какого оборудования не хватает. Открыть объявление с информацией о его поиске, нажать на кнопку «Передать свое» и оставить свои контакты, чтобы поделиться своим оборудованием. Связаться с отрядом самостоятельно, чтобы передать необходимый инвентарь или предложить помощь, в том числе с ночевкой для добровольцев. Нажать на кнопку «Поддержать деньгами» и перевести любую сумму, которая будет направлена на попку оборудования для отряда.

Поиск оборудования:

Передать оборудование или средства для его покупки можно без привязки к региону. Для этого нужно перейти с главной страницы в раздел «Что нужно отряду». Оборудование закупает АНО Центр Помощи Пропавших Людей.

Предоставление жилья:

Чтобы предложить жилье добровольцам, можно оставить заявку в разделе «Как еще можно помочь». А перейдя на форум «ЛизаАлерт», присоединиться к поискам или помочь топливом.

Обучение:

На 2023 год у Авито и «ЛизаАлерт» запланированы очный обучающий курс для детей и подростков по теме финансовой грамотности и безопасности в интернете, а также разработка и внедрение онлайн-курса по цифровой финансовой грамотности.