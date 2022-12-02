Сетевые удочки: как не попасться и не стать жертвой мошенников

Ежедневно мы проводим немало времени в интернете, отправляем множество сообщений в социальных сетях и частенько переходим по различным ссылкам. Рассказываем, какие уловки имеются и как на них не попасться.

Обезопастьте свое устройство

Начнем с самого очевидного — нужно обезопасить свои устройства от кражи. Начните с блокировки своего устройства. Желательно выбрать наиболее сложные способы, чтобы у возможного вора не получилось украсть ваши данные. Например, можно установить пароль, но в этом случае нужно позаботиться о том, чтобы он не был слишком простым. Условно: не стоит ставить дату своего рождения, а если пароль буквенный — то имя. Если ваш смартфон предполагает возможность установить пароль с помощью отпечатка пальца или сканера лица, то это точно защитит ваш смартфон от кражи данных. Напротив, надежным паролем считается тот, который содержит в себе более 12 символов. Также стоит использовать буквы разных регистров, применять специальные символы.

Тем не менее не стоит недооценивать современных мошенников, при идеальном раскладе стоит установить пароль и на самые значимые для вас папки.

Кроме этого, имеет смысл установить программу удаленного доступа к телефону, таким образом, получится при необходимости отследить свой телефон и заблокировать его.

Киберугрозы

Для того чтобы не стать жертвой киберугроз, в первую очередь стоит задуматься о том, откуда вы скачиваете какую-либо информацию. В частности, приложения стоит скачивать только через официальных магазинов: AppStore, Google Play. Совершенно точно не стоит пытаться установить приложения через неизвестные вам сайты. Под видом какого-либо приложения злоумышленники могут «спрятать» вредоносное программное обеспечение. В результате ваш телефон может пострадать из-за вирусов. К слову, имеет смысл и установить антивирус.

Если же речь идет о том, что вам нужно установить приложение, попавшее под санкции, то делать это стоит исключительно через официальные сайты компаний.

Конечно же, не стоит переходить по небезопасным ссылкам (многие приложения даже об этом уведомляют, не стоит это игнорировать). В том числе не стоит открывать и подозрительные сообщения. Это вполне может быть фишингом. Это такой способ мошенничества через интернет. Злоумышленники могут таким образом украсть у вас пароль, логин и даже данные банковской карты.

Именно поэтому не открывайте никакие файлы, электронные письма и ссылки, если не уверены в отправителе.

Телефонные мошенники

Все также остаются «в тренде» телефонные мошенники. Во-первых, обращайте внимание на номер, который вам звонит. Например, банки звонят только с тех, что указаны у них на сайтах. К слову, если речь именно о банке, помните, что те никогда не спрашивают данные ваших банковских карт.

В этом вопросе хорошим помощником может стать приложение, которое распознает номера. С их помощью можно не только распознать, но и заблокировать нежелательный контакт.

Нередко мошенники пытаются надавить на своих жертв психологически. Например, они могут вас торопить, сообщать много ложной информации (блокировка счета, в частности). Таким образом мошенники хотят вас только напугать и запутать — так им будет легче воздействовать на вас.