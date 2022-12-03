В Малой Невке заметили необычную утку

В петербуржской реке Малой Невке заметили необычную утку-блондинку. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в группе «Каждой твари по паре» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам биолога, такие утки — редкость, но обратил внимание, что наша героиня не является альбиносом. Он отметил, что в животных-альбиносов пигмента нет совсем, поэтому глаза у них — красные, в то время как у гостьи оказались глаза черными.

Как поясняет эксперт, такой окрас — результат мутации. По его мнению, особый окрас отражается и на поведении птицы. Она старается быть заметно осторожнее, чем другие сородичи. Когда уток кормят, она старается держаться в стороне, говорит Глазков.

Также со слов Глазкова, кряквы являются самым распространенным видом диких уток. Ежегодно в городе их насчитывается порядка десяти тысяч.