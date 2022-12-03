В феврале петербуржский «Зенит» сыграет с ульяновской «Волгой»

В феврале петербуржский &#171;Зенит&#187; сыграет с ульяновской &#171;Волгой&#187;
Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Футбольный клуб «Зенит» сыграет с «Волгой» из Ульяновска 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» в социальных сетях.

Как рассказали в пресс-службе, это будет игра на выезде — на площадке Ульяновска. Это будет плей-офф кубка страны.

Напомним, что в минувшее воскресенье команда «Зенита» стала предметом новостей. Между игроками «Спартака» и «Зенита» произошла массовая драка, в результате которой дисквалификации подверглись шесть спортсменов. В их числе оказались Малком, Родригао и Барриос, а также Соболев, Селихов и Николсон. Среди участников драки также был Промес, но по неизвестным причинам его не удалили с поля.

При этом отмечается, что Промес был одним из зачинщиков драки. В Российском футбольном союзе признали, что неудаление игрока с поля было ошибкой.

Как известно на сегодняшний день, «Зенит» будет оспаривать дисквалификацию своих игроков, какое же решение примет «Спартак» пока непонятно.

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