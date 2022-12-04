Россиянам рассказали, кому полагается универсальное пособие на детей

Россиянам рассказали, кому полагается универсальное пособие на детей
Фото: unsplash

С 2023 года в России вводится универсальное пособие для семей с детьми. Gazeta.spb узнала, каким категориям граждан и при каких обстоятельствах полагается данная выплата.

Универсальное пособие будет объединять в себе все выплаты, охватывающие почти все этапы жизни ребенка, начиная с его рождения и заканчивая 17-летием.

С 1 января 2023 года одно заявление позволит получить средства женщинам, вставшим на учет до 12-й недели беременности. Также денежные выплаты полагаются на первого и третьего ребенка, а также на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.

Также указанная выплата охватит новые категории нуждающихся. Пособие смогут получить до исполнения трех лет семьи с двумя детьми. Выплату на третьего и последующих детей будут предоставлять вне зависимости от региона проживания.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что сельхозпроизводителям окажут больше поддержки.

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