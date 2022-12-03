Сельхозпроизводителям окажут больше поддержки

Правительство РФ приняло решение о расширении мер поддержки для сельхозпроизводителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, животноводам с января будут возмещать часть затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции. На эту меру из казны выделят 600 миллионов рублей.

В то же время семейные фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы смогут претендовать на грант для укрепления материально-технической базы. При этом теперь условия гранта будут мягче. Если ранее они должны были брать одного работника на каждые 3 миллиона рублей полученного гранта, теперь – одного работника на каждые 10 миллионов рублей.

Сам размер грантов останутся прежними: семейные фермерские хозяйства смогут претендовать на 30 миллионов, а сельхозкооперативы — на 70 миллионов рублей.

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