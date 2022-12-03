С начала года двусторонний товарооборот между Россией и Китаем увеличился до 129 миллиардов долларов

За девять месяцев 2022 года двусторонний товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 30%. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, за этот период времени товарооборот достиг 129 миллиардов долларов.

«Основная задача на предстоящий период – закрепить положительную динамику роста товарооборота», — сказал Чернышенко.

Он обратил внимание, что все шансы есть к концу года преодолеть рубеж в 175 миллиардов долларов. Помимо этого, он подчеркнул, что налаживается и транспортная логистика между странами. Например, появились автомобильный мост через реку Амур в районе городов Благовещенска и Хэйхэ и железнодорожный мостовый переход Нижнеленинское – Тунцзян.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года Узбекистан может принять от 430 до 500 тысяч российских туристов. По данным Госкомстата Узбекистана, количество поездок россиян в в январе-сентябре 2022 года выросло в 2,1 раза по сравнению с показателями всего 2021 года, составив 395,1 тысячи.