По итогам года Узбекистан может принять до полумиллиона российских туристов

По итогам 2022 года Узбекистан может принять от 430 до 500 тысяч российских туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным Госкомстата Узбекистана, количество поездок россиян в в январе-сентябре 2022 года выросло в 2,1 раза по сравнению с показателями всего 2021 года, составив 395,1 тысячи. В 2019 году, самом успешным для узбекского туризма, в стране побывало 455 тысяч россиян, отметил директор по продукту узбекистанского туроператора Canaan Travel Максим Новицкий.

Он также обратил внимание, что российские туристы все чаще стали интересоваться пятизвездочными и четырехзвездочными отелями. Также они стали бронировать VIP-экскурсии, трансферы и визиты в дорогие рестораны.

Интересно и то, что около 20% прибывших россиян — это не классические туристы, а люди, переехавшие в Узбекистан на длительное время, в том числе по вопросам бизнеса.