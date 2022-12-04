В Петербурге пенсионерка замерзла на смерть в квартире

В Петербурге пенсионерка замерзла на смерть в квартире
Фото: unsplash

Пожилая жительница Санкт-Петербурга умерла из-за переохлаждения в своей квартире. Обстоятельства произошедшего пока остаются неизвестными.

Женщину перевезли в больницу из квартиры в доме, расположенным на Зверинской улице. Врачи диагностировали у пенсионерки общее переохлаждение. Несколько часов спустя жительница Северной столицы скончалась.

Как сообщает «МК в Питере» с ссылкой на источник в правоохранительных органах, к настоящему моменту неизвестны точные обстоятельства произошедшего. На момент гибели петербурженке было 76 лет.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на территории Ленинградской области были задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на таксиста. В ночь на 28 ноября злоумышленники отказались платить за поездку, брызнули водителю такси в лицо перцовым баллончиком и ограбили его, забрав больше 36 тыс. рублей.

пенсионерка погибшая полиция


 

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