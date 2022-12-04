В Ленобласти задержали подозреваемых в разбойном нападении на таксиста

В ночь на 28 ноября в полицию Всеволожского района Ленинградской области обратился 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, работающий таксистом. По его словам, в поселке имени Морозова его обокрали два мужчины.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел на улице Мира. По словам потерпевшего ранее он подобрал двух клиентов с улицы Дыбенко. Через некоторое время они совершили остановку в поселке. По словам мужчин, у них не было с собой денежных средств.

«Впоследствии оба пассажира отказались платить за поездку. В результате чего, у водителя такси и пассажиров возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленники брызнули ему в лицо перцовым баллончиком», – сообщили в пресс-службе ведомства. В сумме были украдены 36 600 рублей.

В пятницу, 2 декабря, оба злоумышленника были задержаны в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что полиция Ленобласти проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб подросток.