Полиция Ленобласти проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб подросток

Вечером 3 декабря в Светлогорске Ленинградской области произошло ДТП, в котором погиб несовершеннолетний. Полиция проводит проверку, сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

По данным ведомства, трагедия произошла в 20:40 в Светлогорске в Выборгском районе Ленинградской области. 23-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Renault Logan, сбил 14-летнего подростка в зоне регулируемого пешеходного перехода. Юноша пересекал дорогу по запрещающему сигналу светофора.

«В результате ДТП несовершеннолетний пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», – сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что в настоящий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что за несколько дней в Санкт-Петербурге поймали пять водителей с липовыми правами.