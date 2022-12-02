За несколько дней в Петербурге поймали пять водителей с липовыми правами

Всего за шесть дней сотрудники ГИБДД поймали пять водителей с липовыми правами в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Догадку дорожных полицейских подтвердили эксперты-криминалисты, выдавшие после проверки заключение, что водительские удостоверения является фальшивкой. При этом часть водителей отпустили под обязательства о явках, а часть — под подпиской о невыезде.

Отметим, что изготовитель поддельного удостоверения несет ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 327 УК РФ, а покупатель — частью 3 статьи 327 УК РФ. При этом в первом случае «светит» ограничение свободы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет. Во втором случае же может быть наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев.