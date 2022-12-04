В Петербурге в атриуме Главного штаба установили «Елку Мира»

Новогоднюю «Елку Мира» разместили в атриуме Главного штаба. Она была украшена новогодними игрушками, которые были созданы в рамках Международного конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа» за 2017-2021 годы.

«Традиция украшать елки игрушками уходит в века. Хозяева дворца, естественно, ставили елки и украшали их рукодельными игрушками. И вот мы возрождали эту традицию», – рассказала начальник службы развития Государственного Эрмитажа Екатерина Сираканян.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», прием заявок на конкурс игрушек открыт до 7 декабря. Лучше работы разместятся на ветвях елки в фойе Эрмитажного театра.

Оценивать игрушки будет жюри во главе с директором музея Михаилом Пиотровским. Из почти двух тысяч присланных работ будут отобраны всего 100.

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