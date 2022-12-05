Россиянам рассказали, как получить компенсацию за детсад

У большинства граждан Российской Федерации, являющихся родителями, есть возможность вернуть часть платы за детский сад. Gazeta.spb узнала, как это сделать.

Размер компенсации в рамках федеральной льготы определяется по количеству детей. На первого ребенка полагается компенсация не менее 20%, на второго — не менее 50%. Начиная с третьего, компенсация составит от 70% и больше.

Для получения льготы родитель должен оформить заявление. Сделать это можно в детском саду, в МФЦ, в соцзащите или на региональном портале госуслуг, при наличии такой возможности.

В некоторых регионах страны могут быть дополнительные условия получения компенсации. Например, обладание семьи статусом многодетной, неполной или малообеспеченной.

Следует подчеркнуть, что дошкольное образование в России является бесплатным. Родители платят за присмотр и уход за детьми.

Ранее Gazeta.spb рассказала, кому полагается универсальное пособие на детей.