На «Звенигородской» школьник распылил в мигранта перцовый баллончик

Вечером в воскресенье, 4 декабря, примерно в 17:20 полицейские Адмиралтейского района получили информацию о том, что школьник распылил газ в гражданина страны ближнего зарубежья.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, в полицию обратился сотрудник метрополитена. Оказалось, что около 17:05 при выходе из вагона на станции метро «Звенигородская» в результате словесной перепалки 15-летний ученик 9 класса распылил перцовый газовый баллончик в сторону вышедшего из вагона 19-летнего гражданина соседнего государства.

«Подростка доставили в отдел полиции, после чего передали законным представителям», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что прокуратура выясняет обстоятельства смерти 76-летней петербурженки. Несмотря на помощь врачей, пенсионерка скончалась от переохлаждения.