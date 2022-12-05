Прокуратура выясняет обстоятельства смерти 76-летней петербурженки

Вечером в субботу, 3 декабря, в одну из больниц Санкт-Петербурга доставили 76-летнюю местную жительницу с признаками переохлаждения. Несмотря на помощь врачей, пенсионерка скончалась. Прокуратура Петроградского района начала проверку.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, причины и условия, которые ему способствовали», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что прокуратура проверит исполнение законов в ыере ЖКУ. Отдельное внимание будет уделено вопросам достаточности социального обеспечения пожилой женщины и оказания ей помощи.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о сносе дома княгини Шаховой в Санкт-Петербурге. По утверждениям жителей Северной столицы, здание постепенно разрушается и готовятся под снос, реконструкционные работы не проводится.