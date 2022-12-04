Глава СК поручил проверить информацию о сносе исторического здания в Петербурге

Глава СКРФ Александр Бастрыкин заинтересовался информацией об уничтожении исторического дома княгини Шаховой, расположенного в Санкт-Петербурге.

«В социальных сетях сообщается о намерении неравнодушных жителей города Санкт-Петербурга обратиться к руководству СК России в связи с угрозой уничтожения исторического здания – Дома княгини Шаховской, заложенного в начале XIX века», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

По утверждениям жителей Северной столицы, здание постепенно разрушается и готовятся под снос, реконструкционные работы не проводится. Горожане просят Александра Бастрыкина обеспечить безопасность дома княгини Шаховской.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Адмиралтейском районе после капремонта открылась старейшая библиотека.