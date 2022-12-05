Одну из самых высокооплачиваемых вакансий в России опубликовали в Петербурге

Одна из вакансий, предлагаемых работодателями из Санкт-Петербурга, стала одной из самых высокооплачиваемых в России. Это следует из списка, составленного экспертами сервиса Работа.ру

Первой в списке наиболее высокооплачиваемых вакансий оказалась должность детского стоматолога, которому в Москве предлагают 300 рублей. Серебро досталось Санкт-Петербургу: здесь работодатели ищут сборщика корпусов металлических судов и готовы заплатить ему 210 000 рублей.

«В обязанности специалиста входит сборка судов в соответствии с чертежами, сварка деталей, разметка, проверка и демонтаж крупногабаритных секций», – уточнили Gazeta.spb в пресс-службе компании.

Также отмечается, что кандидат должен отработать в судостроении минимум 3 года, иметь квалификацию 3-5 разряда и образование не ниже среднего.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что россиянам рассказали, как получить компенсацию за детсад.