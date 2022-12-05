В Петербурге в 15-й раз прошел конкурс в сфере недвижимости «Доверие потребителя»

Конкурс, который с 2008 года ежегодно проводится на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти, прошел в Северной столице в 15-й раз. Организуется он при поддержке правительства этих регионов. Инициатором выступает общественная некоммерческая организация Общество потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области — её Комиссия по недвижимости, созданная с целью защиты прав покупателей в этой сфере.

Традиционно участниками мероприятия являются строительные компании, риэлторские агентства, жилые комплексы и банки, предлагающие ипотеку.

В 2022 году на конкурсе было представлено 362 проекта, которые жюри оценивало в 13-ти номинациях. В течение всего года проекты проходили многоступенчатый отбор, в том числе этапы экспертной оценки (с выездом на строительные площадки и готовые объекты) и народного голосования. Так, в нынешнем году в онлайн-голосовании приняли участие свыше 52 000 потребителей.

Заключительное заседание экспертного совета конкурса «Доверие потребителя-2022» прошло в Санкт-Петербурге в 29 ноября. Финалисты представили свои проекты и побеседовали с членами жюри, которые задавали им дополнительные вопросы. Каждый финалист получил памятный диплом из рук исполнительного директора Оргкомитета конкурса Валентины Нагиевой.

Внимание в нынешнем году привлекла компания «Главстрой Санкт-Петербург», которая представила на конкурс три проекта. Квартал комфорт-класса жилого комплекса «Северная долина» боролся за победу в номинации «Лучший строящийся ЖК комфорт-класса». Представил проект Кирилл Подобед, начальник отдела продуктового менеджмента «Главстрой Санкт-Петербург».

Другой проект компании, экорайон «Юнтолово», вошел в шорт-лист в номинации «Лучший реализованный проект комфорт-класса». Представила его на конкурсе Ирина Межейникова, директор проекта «Юнтолово».

Участвует в конкурсе и дочерняя структура компании «Главстрой Санкт-Петербург» — УК «Эксплуатация ГС-СПб». Она вышла в финал в номинации «Лучшая управляющая компания Петербурга и Ленобласти». Компания, обслуживающая сегодня более 100 многоквартирных домов общей площадью 3,2 млн м², поделилась своим уникальным опытом в данном сегменте — проект презентовал генеральный директор Андрей Малеев.

Оглашение результатов конкурса и церемония награждения пройдут 1 марта 2023 года.