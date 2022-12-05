Эксперт рассказала, как введение курортного сбора поможет Петербургу

Санкт-Петербург стал частью экспериментального проекта по взиманию курортного сбора с туристов, который был продлен до 2025 года решением президента России Владимира Путина.

Как рассказала эксперт по туризму Александра Гридина в эфире телеканала «Санкт-Петербург», участие Северной столице в этом эксперименте окажет положительное влияние на развитие всего города. В частности, данные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры города, в частности, на реставрацию исторических объектов.

Наиболее вероятная сумма курортного сбора, по словам Александры Гридиной, не перейдет отметку в 100 рублей. Отдельно отмечается, что это не окажет негативное влияние на горожан. Им самим его платить также не придется.

До этого курортный сбор взимался в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях – его ввели 1 мая 2018. Кроме Санкт-Петербурга в перечень регионов также добавилась федеральная территория «Сириус».