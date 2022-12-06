Петербург захватили игроки: площадь коворкингов в городе возросла в 1,5 раза

Санкт-Петербург активно следует трендам: в городе растет число коворкингов. Только за 11 месяцев 2022 года в Северной столице появилось 1 620 рабочих мест в гибких офисных пространствах. Об этом сообщает консалтинговая компания Nikoliers.

Интересно, что за этот же период в городе было открыто девять новых коворкингов общей площадью 12,6 тысячи квадратных метров. В целом, прирост всего рынка по объему площадей коворкингов за 11 месяцев составил 26%, а по количеству рабочих мест – 20%.

На сегодняшний день, по данным аналитиков, в городе работает 57 коворкингов общей площадью свыше 60 тысяч квадратных метров. Наиболее обеспеченными с точки зрения площадей в коворкингах являются Центральный и Петроградский районы, на них приходятся 28% и 22% всего объема предложения соответственно.

В то же время больше всего именно рабочих мест в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах. Средние ставки по аренде рабочего места в коворкингах по итогам ноября 2022 года достигли 10 950 рублей (нефиксированное) и 14 470 рублей (фиксированное рабочее место) в месяц.