Российские регионы получат новые школьные автобусы и машины скорой помощи

Российские регионы получат новые школьные автобусы и машины скорой помощи
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В регионы страны планируется направить порядка тысячи новых школьных автобусов и 937 машин скорой помощи. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что автомобили планируется закупить уже до конца года, а в первом квартале 2023 года доставить их в регионы. Так, на закупку автобусов направят 3 миллиарда рублей, а на закупку машин скорой помощи — еще 4,2 миллиарда рублей. Отмечается, что машины скорой помощи хотят направить в малые города или же поселки для повышения доступности медпомощи для их жителей.

В 2021 году на эти цели из резервного фонда правительства было выделено более 15,3 миллиарда рублей, что позволило направить в регионы более 4 тысячи школьных автобусов и свыше 1,6 тысячи машин скорой помощи.

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