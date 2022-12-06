Россиянам рассказали, для кого наиболее опасен свиной грипп

Россиянам рассказали, для кого наиболее опасен свиной грипп
Для гриппа характерно резкое повышение температуры. Фото: unsplash.com

Несмотря на то, что вирус свиного гриппа давно изучен, он представляет опасность для некоторых категорий граждан. В частности, особо опасен он для тех, кто имеет хронические заболевания. Такое заявление сделала заведующий лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи» Елена Бурцева.

Как она сообщила телеканалу 360, люди с хроническими заболеваниями будут переносить этот вирус гриппа наиболее тяжело. В целом же, чаще всего им болеют взрослые работающие люди, сказала она.

В то же время она обратила внимание на то, что для медиков этот вирус достаточно изучен. Впервые он дал о себе знать еще в 2009 году. Именно после этого свиной грипп приобрел форму эпидемического распространения.

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Россиянам рассказали, для кого наиболее опасен свиной грипп
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