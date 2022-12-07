К деньгам, любви и счастью: какие новогодние суеверия существуют

К суевериям все мы относимся по-разному, но тем не менее очень многие из нас загадывают желание под бой курантов. Тем более нередко фигурирует фраза «как Новый год встретишь — так его и проведешь». Рассказываем, какие еще новогодние ритуалы и суеверия существуют.

Забиваем карманы деньгами

Эту примету можно понимать хоть в буквальном, хоть в переносном значении. Многие люди действительно раскладывают по карманам купюры, дабы привлечь денежный успех в следующем году. Кто-то же наполняет свои карманы иначе: попросту не дает деньги в долг в преддверии Нового года.

Также поговаривают, что важно не только не давать денег в долг, но и самому распрощаться с долгами. Особо суеверные люди считают, что, если войдешь в Новый год с долгами, то в течение всего года с ними расстаться так и не сможешь. Интересно, распространяется ли это правило на кредиты?

Можно и развесить купюры на елку — это тоже к увеличению денежного потока. Да еще и именно в той валюте, которой вы украсите свою елку.

Бьем игрушки, но не посуду

Денежная примета есть и связанная с елочными игрушками. Если бить посуду — к несчастью, то вот елочные игрушки — к деньгам. Но здесь есть важное уточнение: примета работает только тогда, когда игрушка разбилась случайно. Не знаем, действительно ли разбитая игрушка принесет вам много денег, но суеверия говорят о том, что целенаправленное битье игрушек точно не поможет.

Повторимся и о том, что ничего хорошего не сулит и разбитая посуда. Если в обычной «бытовухе» вы слышите «на счастье», то конкретно в Новый год — это к разладам в личной жизни.

Бдим за прохожими

Уже 1 января, если вдруг вы решите прогуляться, понаблюдайте, кто первым переступит порог дома. Если это будет мужчина, то, говорят, год будет счастливым. Если вы встретите в первый день собаку (не бродячую), то вам повезет в любви. В случае, если вам попадется бродячая собака, то обязательно ее накормите — к удаче. Что же ждет вас, если в свой первый день нового года вы встретите сначала женщину, история почему-то умалчивает.

Чистим мандарины

На каждом новогоднем столе совершенно точно есть мандарины. По суевериям, чистить их и съедать тоже можно с пользой. Например, за минуту до 12-го удара курантов надо взять мандарин, очистить его от кожуры и положить под елку. Если успеете, тогда год будет очень счастливым.