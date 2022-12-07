К деньгам, любви и счастью: какие новогодние суеверия существуют

К деньгам, любви и счастью: какие новогодние суеверия существуют
фото: baltphoto

К суевериям все мы относимся по-разному, но тем не менее очень многие из нас загадывают желание под бой курантов. Тем более нередко фигурирует фраза «как Новый год встретишь — так его и проведешь». Рассказываем, какие еще новогодние ритуалы и суеверия существуют.

Забиваем карманы деньгами

Эту примету можно понимать хоть в буквальном, хоть в переносном значении. Многие люди действительно раскладывают по карманам купюры, дабы привлечь денежный успех в следующем году. Кто-то же наполняет свои карманы иначе: попросту не дает деньги в долг в преддверии Нового года.

Также поговаривают, что важно не только не давать денег в долг, но и самому распрощаться с долгами. Особо суеверные люди считают, что, если войдешь в Новый год с долгами, то в течение всего года с ними расстаться так и не сможешь. Интересно, распространяется ли это правило на кредиты?

Можно и развесить купюры на елку — это тоже к увеличению денежного потока. Да еще и именно в той валюте, которой вы украсите свою елку.

Бьем игрушки, но не посуду

Денежная примета есть и связанная с елочными игрушками. Если бить посуду — к несчастью, то вот елочные игрушки — к деньгам. Но здесь есть важное уточнение: примета работает только тогда, когда игрушка разбилась случайно. Не знаем, действительно ли разбитая игрушка принесет вам много денег, но суеверия говорят о том, что целенаправленное битье игрушек точно не поможет.

Повторимся и о том, что ничего хорошего не сулит и разбитая посуда. Если в обычной «бытовухе» вы слышите «на счастье», то конкретно в Новый год — это к разладам в личной жизни.

Бдим за прохожими

Уже 1 января, если вдруг вы решите прогуляться, понаблюдайте, кто первым переступит порог дома. Если это будет мужчина, то, говорят, год будет счастливым. Если вы встретите в первый день собаку (не бродячую), то вам повезет в любви. В случае, если вам попадется бродячая собака, то обязательно ее накормите — к удаче. Что же ждет вас, если в свой первый день нового года вы встретите сначала женщину, история почему-то умалчивает.

Чистим мандарины

На каждом новогоднем столе совершенно точно есть мандарины. По суевериям, чистить их и съедать тоже можно с пользой. Например, за минуту до 12-го удара курантов надо взять мандарин, очистить его от кожуры и положить под елку. Если успеете, тогда год будет очень счастливым.

Новый год общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
За год жители Петербурга набрали потребительских кредитов на 107 миллиардов
Hyundai задолжал 350 миллионов компаниям, строившим завод в Петербурге
Парламент Петербурга разграничил полномочия в области обращения с животными
Надымились: некоторым петербуржцам могут запретить курение кальянов и вейпов
К деньгам, любви и счастью: какие новогодние суеверия существуют
В Петербурге задержали 61-летнего мужчину, пристававшего к 12-летнему ребенку
В Петербурге фиксируется рост заболеваемости коронавирусом
В Петербурге от гриппа привились порядка 60% жителей