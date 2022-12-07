За зиму внутренний турпоток в России может достигнуть 18 миллионов

В России внутренний туристический поток с декабря 2022 года по март 2023 года, по предварительным оценкам, составит до 18 миллионов человек. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такое заявление сделал вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, самыми востребованными направлениями, по мнению властей, могут стать такие города как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград, Волгоград, а также города Золотого кольца. Станут востребованы и горнолыжные курорты «Красная Поляна», «Архыз», «Домбай» и «Приэльбрусье», а также «Хибины», «Гора Белая», «Горный воздух» и «Шерегеш».

Ранее сообщалось, что Росавиация приняла решение о продлении режима временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ. Запрет продлевается до 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В целом, запрет распространяется на 11 российских аэропортов. В частности, речь идет об аэропортах Симферополя, Краснодара, Анапы, Ростова-на-Дону, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка и Элисты.

Также меры поддержки для российских авиаперевозчиков будут действовать и в 2023 году. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.