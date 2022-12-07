Росавиация вновь продлила запрет на полеты в некоторые аэропорты страны

Росавиация приняла решение о продлении режима временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ. Запрет продлевается до 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В целом, запрет распространяется на 11 российских аэропортов. В частности, речь идет об аэропортах Симферополя, Краснодара, Анапы, Ростова-на-Дону, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка и Элисты.

Другие же аэропорты страны работают в прежнем штатном режиме.

Авиакомпаниям страны рекомендуется перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее сообщалось, что меры поддержки для российских авиаперевозчиков будут действовать и в 2023 году. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Поясняется, что речь идет о субсидировании перевозчиков. Размер федеральной субсидии зависит от пассажирооборота. В федеральном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено 25,3 миллиарда рублей.

Эта мера поддержки была запущена в апреле текущего года.