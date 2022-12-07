Меры поддержки для российских авиаперевозчиков продлены

Меры поддержки для российских авиаперевозчиков будут действовать и в 2023 году. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что речь идет о субсидировании перевозчиков. Размер федеральной субсидии зависит от пассажирооборота. В федеральном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено 25,3 миллиарда рублей.

Эта мера поддержки была запущена в апреле текущего года.

«В условиях ограничений со стороны недружественных стран она позволила сохранить пассажирские перевозки на внутренних маршрутах. Субсидирование перевозчиков – часть комплекса мер поддержки экономики в условиях внешних санкций», — добавили в правительстве.

Ранее сообщалось, что власти Алжира хотят запустить авиарейс между Алжиром и Санкт-Петербургом. Об этом заявил губернатор столицы Алжира Мохамед Абденур Рабехи.