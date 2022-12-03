Алжир и Санкт-Петербург может связать авиарейс

Власти Алжира хотят запустить авиарейс между Алжиром и Санкт-Петербургом. Об этом заявил губернатор столицы Алжира Мохамед Абденур Рабехи.

Ранее также стало известно, что власти Алжира хотят увеличить количество рейсов в Москву.

На данный момент по этому направлению осуществляется только два рейса в неделю. Власти же хотят нарастить их количество. Однако более конкретной информации по поводу планируемого количества рейсов на данный момент не называется.

Также сообщалось, что по данным Госкомстата Узбекистана, количество поездок россиян в в январе-сентябре 2022 года выросло в 2,1 раза по сравнению с показателями всего 2021 года, составив 395,1 тысячи. По итогам 2022 года Узбекистан может принять от 430 до 500 тысяч российских туристов.