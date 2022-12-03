В планах властей Алжира увеличить количество рейсов в Москву

Власти Алжира хотят увеличить количество рейсов в Москву. Такое заявление сделал губернатор столицы Алжира Мохамед Абденур Рабехи.

На данный момент по этому направлению осуществляется только два рейса в неделю. Власти же хотят нарастить их количество. Однако более конкретной информации по поводу планируемого количества рейсов на данный момент не называется, пишут РИА Новости.

По мнению губернатора столицы, таким образом, россияне смогут не просто путешествовать, но и использовать Алжир в качестве транзита в Европу.

Ранее сообщалось, что по итогам года Узбекистан может принять до полумиллиона российских туристов.