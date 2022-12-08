Седьмой детский сад готов в ЖК «Северная долина»

Трехэтажный детский сад с бассейном, рассчитанный на 12 групп и 280 мест, возвели в жилом комплексе «Северная долина». Девелопер — «Главстрой Санкт-Петербург». Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга уже выдала застройщику разрешение на ввод. После передачи объекта на баланс города детский сад примет первых малышей.

Детский сад стал седьмым по счету в ЖК «Северная долина». Он расположен в квартале комфорт-класса на улице Шишкина. Дошкольное учреждение будет работать как площадка ГБДОУ детский сад №11 Выборгского района Санкт-Петербурга.

Здание, построенное по индивидуальному проекту, разместит 12 групп, от ясельной до подготовительной. В каждой есть своя раздевалка, спальня, гигиеническая комната, буфетная и игровая зоны.

На первом этаже, помимо медкабинета с процедурной и пищевого блока, расположилась зона для оздоровительного плавания, где воспитанники сада смогут посещать бассейн площадью 204 кв. метра. Просторные спортивный и музыкальный залы площадью свыше 100 кв. метров каждый находятся на втором этаже. Там же разместились кабинеты логопеда и психолога и помещения для кружков.

Прилегающая территория, площадь которой составляет около 1 га, оборудована для прогулок воспитанников сада на свежем воздухе — здесь предусмотрены теневые навесы и игровые элементы для каждой группы. Все входы в детский сад находятся на уровне земли, а на территории отсутствуют ступени и бордюры, что отвечает принципам доступной среды.

Дошкольное учреждение пополнило портфель «Главстрой Санкт-Петербург», став в нем 14-м по счету социальным объектом. Еще 8 объектов в настоящее время находятся на разных стадиях строительства в ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово». В их числе — две поликлиники, два детских сада и три школы.