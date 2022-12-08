Лидеры стран СНГ проведут неформальную встречу в Петербурге в конце декабря

Неформальная встреча лидеров государств, входящих в Союз Независимых Государств (СНГ), состоится в конце этого месяца в Северной столице.

«Будут еще кое-какие другие контакты, но это, пожалуй, самое главное мероприятие – неформальная встреча лидеров СНГ», – уточнил помощник президента Юрий Ушаков, добавив, что традицию проведения саммита в неформальной дружеской обстановке сохранят.

Такой формат проведения мероприятия избирается уже не в первый раз. Прошлое подобное собрание глав государств состоялась в октября и также проходила на территории Санкт-Петербурга

В середине октября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил своих коллег в Санкт-Петербург на неформальную встречу.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге обсудили перспективы и особенности профессиональной реализации людей с особенностями здоровья.