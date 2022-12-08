Лидеры стран СНГ проведут неформальную встречу в Петербурге в конце декабря

Лидеры стран СНГ проведут неформальную встречу в Петербурге в конце декабря
Фото: Unsplash

Неформальная встреча лидеров государств, входящих в Союз Независимых Государств (СНГ), состоится в конце этого месяца в Северной столице.

«Будут еще кое-какие другие контакты, но это, пожалуй, самое главное мероприятие – неформальная встреча лидеров СНГ», – уточнил помощник президента Юрий Ушаков, добавив, что традицию проведения саммита в неформальной дружеской обстановке сохранят.

Такой формат проведения мероприятия избирается уже не в первый раз. Прошлое подобное собрание глав государств состоялась в октября и также проходила на территории Санкт-Петербурга

В середине октября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил своих коллег в Санкт-Петербург на неформальную встречу.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге обсудили перспективы и особенности профессиональной реализации людей с особенностями здоровья.

внешняя политика саммит снг страны снг


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Газпром» в 2022 году станет главным налогоплательщиком России
Диетолог рассказал, чем вредны горячие блюда и напитки зимой
В Петербурге ожидается снежный Новый год
В СК подали заявление на Володина и Толстого за «фейки» о суррогатном материнстве
В Петербурге продолжает снижается простой рабочих
На пляже в парке 300-летия установили почти 200-метровые флагштоки
Метро и автобусы Петербурга будут работать дольше в новогоднюю ночь
Лидеры стран СНГ проведут неформальную встречу в Петербурге в конце декабря