На пляже в парке 300-летия установили почти 200-метровые флагштоки

Инженеры устанавливают по водному периметру пляжа в парке 300-летия три флагштока высотой 175 метров. Исполняя свою прямую задачу, они даже будут действовать в качестве волнорезов.

Диаметр оснований каждой конструкции – примерно четыре метра. Внутри будет находиться лестница и технические сооружения. Опорные сваи флагштоков будут уходить на 30 метров вглубь.

«У конструкции тройной запас прочности. У каждого флагштока есть по три специальных демпфера, которые его стабилизируют. Проектом занималась очень известный в стране проектное бюро. Жителям совершенно спокойно можно отдыхать», – цитируют слова директора «Зенит Арены» Игоря Краснова телеканал «Санкт-Петербург».

Сообщается, что к настоящему моменту возведены уже 6 из 18 секций первого флагштока и три – второго.

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