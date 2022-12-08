В Петербурге реконструировали освещение Парнасского путепровода

В Выборгского районе Санкт-Петербурга закончили работы по реконструкции осветительных систем Парнасского путепровода. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Вдоль проезжей части и на съездах установили 106 светодиодных фонарей. Также отмечается, что дополнительные светильники смонтированы на пешеходной дорожке рядом с домами 151 и 153 по проспекту Энгельса. За счет этого дорожные знаки и разметка проезжей части будут лучше видны автомобилистам.

«Путепровод проходит над железнодорожными путями по проспекту Энгельса и обеспечивает съезд на Суздальский проспект», – уточнили в официальном telegram-канале администрации Северной столицы, отметив, что работы велись за счет средств городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что часть Университетской набережной закроют на ремонт до октября 2023 года.