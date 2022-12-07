Часть Университетской набережной закроют на ремонт до октября 2023 года

Часть Университетской набережной закроют для проведения ремонта до октября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.

Ремонтные работы коснутся участка от Кадетской линии до 4 линии Васильевского острова. Протяженность этого участка составляет 330 метров. В частности, на этом участке располагаются «Спуск у Румянцевского сада» и сфинксы у Академии художеств, пояснили в ведомстве.

Перед тем как начать работы, эксперты проанализировали участок. Например, были найдены дефекты гранитных плит, сколы и трещины на камне, деформация диабазового покрытия.

На период ремонтных работ прогуляться удастся только по противоположной стороне набережной. Спуск со сфинксами у Академии художеств во время работ будет недоступен, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в четверг, 8 декабря, в Петербурге состоится установка закладного камня, чтобы дать старт строительству нового здания Архивного комплекса для государственных архивных учреждений